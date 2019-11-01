Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile Suriye 'deki gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm

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