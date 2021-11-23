Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage ile görüştü - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, resmi davetlisi olarak Ankara 'da bulunan Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage'yi askeri törenle karşıladı.

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise