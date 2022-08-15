Türk Silahlı Kuvvetlerinden ( TSK ) yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekliye sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'e veda ziyaretinde bulundu.

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Kaynak: AA

Yaşar Güler, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, emekliye ayrılacak kuvvet komutanlarını kabul etti - Son Dakika

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