Son Dakika Haberleri: Genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler, gambiya genelkurmay başkanı korgeneral masanneh'ı...
Son Dakika Güncel Genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler, gambiya genelkurmay başkanı korgeneral masanneh'ı... - Son Dakika

Genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler, gambiya genelkurmay başkanı korgeneral masanneh'ı...

6 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh'ı karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh'ı karşıladı

Genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler, gambiya genelkurmay başkanı korgeneral masanneh'ı...

Gambiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
Yaşar Büyükanıt, Dolmabahçe görüşmesinin sırlarını kendisiyle mezara götürdü Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:45:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler, gambiya genelkurmay başkanı korgeneral masanneh'ı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]