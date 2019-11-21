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Genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler, gambiya genelkurmay başkanı korgeneral masanneh'ı...
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh'ı karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:47 Kaynak: DHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh'ı karşıladı
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