Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile...

27 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesi Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile..., System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesi Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:31 Kaynak: AA

Brüksel, Amerika Birleşik Devletleri, Yaşar Güler, Güncel
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