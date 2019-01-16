Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile...
27 dakika önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesi Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
'in, ABD
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesi Brüksel
'deki NATO Karargahında başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:31 Kaynak: AA
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