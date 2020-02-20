Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesi... - Son Dakika

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesi...
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:30 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.
TSK'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Güler ve Carter arasındaki telefon görüşmesinde güncel konuların ele alındığı belirtildi.
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