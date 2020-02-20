Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesi... - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesi...

6 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesi..., System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü.

TSK'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Güler ve Carter arasındaki telefon görüşmesinde güncel konuların ele alındığı belirtildi.

Yaşar Güler, İngiltere, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk hacker Tosuncuk'un cep telefonuna sızıp yerini buldu
Dolandırıcıların yeni tuzağı! Aradığınızda her 7 saniye için 25 lira fatura geliyor Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:24:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]