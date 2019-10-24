Son Dakika Haberleri: Genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler, karadağ genelkurmay başkanı tuğgeneral dragutin dakic'i...
Son Dakika Güncel Genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler, karadağ genelkurmay başkanı tuğgeneral dragutin dakic'i...

Genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler, karadağ genelkurmay başkanı tuğgeneral dragutin dakic'i...

17 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Karadağ Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Dragutin Dakic'i karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Karadağ Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Dragutin Dakic'i karşıladı

Genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler, karadağ genelkurmay başkanı tuğgeneral dragutin dakic'i...

Yaşar Güler, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
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