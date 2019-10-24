Genelkurmay başkanı orgeneral yaşar güler, karadağ genelkurmay başkanı tuğgeneral dragutin dakic'i...
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Karadağ Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Dragutin Dakic'i karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Karadağ Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Dragutin Dakic'i karşıladı
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