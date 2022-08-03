Görüşmede, NATO'daki en büyük ikinci ordu konumdaki Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) ile İttifak arasındaki ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası son gelişmelerin ele alınacağını belirtildi.

Kaynak: AA

Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli ile görüştü - Son Dakika

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