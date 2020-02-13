Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda... - Son Dakika

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda...
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
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