Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda... - Son Dakika
Son Dakika Politika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda... - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda...

6 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda..., System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Yaşar Güler, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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