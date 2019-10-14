Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery...
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:14 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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