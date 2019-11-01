Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

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