Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile... - Son Dakika

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile...
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
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