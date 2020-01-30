Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile... - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile...

6 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile..., System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Yaşar Güler, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
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