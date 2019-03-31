Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Oyunu Kullandı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Oyunu Kullandı

48 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, eşi ile birlikte Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1165 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Oyunu Kullandı, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, eşi ile birlikte Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1165 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullanmak için sabahın erken saatlerinde Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1165 nolu sandığa gelen Orgeneral Yaşar Güler, önce eşi oy kullanırken kapıda bekledi. Eşinin oyunu kullanmasının ardından içeri giren Güler oyunu kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Çankaya, Yaşar Güler, Politika
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