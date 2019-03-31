Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Oyunu Kullandı
48 dakika önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, eşi ile birlikte Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1165 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, eşi ile birlikte Çankaya
İlköğretim Okulu'ndaki 1165 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Oyunu kullanmak için sabahın erken saatlerinde Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1165 nolu sandığa gelen Orgeneral Yaşar Güler, önce eşi oy kullanırken kapıda bekledi. Eşinin oyunu kullanmasının ardından içeri giren Güler oyunu kullandı. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:32 Kaynak: İHA
Scout Ekibi Önerdi, Comolli 2 Genç Yetenek İçin Danimarka'ya Gitti
Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler
Araç Sahipleri Dikkat! Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 1 Nisan'da Sona Eriyor
Oy Kullanma Saatinden Önce Okula Gelen Sezen Aksu, Oyunu Kullanamadı