Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Oyunu Kullandı
44 dakika önce
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oyunu kullandıANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşi ile birlikte, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1165 no'lu sandıkta oyunu kullandı.
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler
oyunu kullandı
ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşi ile birlikte, Çankaya
İlköğretim Okulu'ndaki 1165 no'lu sandıkta oyunu kullandı.
Oyunu kullanmak için sabahın erken saatlerinde Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1165 no'lu sandığa gelen Orgeneral Yaşar Güler, önce eşi oy kullanırken kapıda bekledi. Eşinin oy'unu kullanmasının ardından içeri giren Güler oyunu kullandı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:35 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Oyunu Kullandı: Bugün Söz Milletin!
Vatandaşların Oy Kullanırken Dikkat Etmesi Gerekenler
Bilecik'te Saadet Partisi'nin Adayının Mitingini Sadece 1 Kişi Dinledi
Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı