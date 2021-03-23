Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Özbekistan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Özbekistan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

23.03.2021 16:41
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Özbekistan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'da, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Şuhrat Halmuhammedov ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'da, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Şuhrat Halmuhammedov ile görüştü.

Güler, Özbekistan Savunma Bakanlığı binası önünde, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı üst düzey yetkilileri tarafından askeri törenle karşılandı. Askeri orkestra tarafından İstiklal Marşı ve Özbekistan Milli Marşı'nın çalınmasının ardından resmigeçit düzenlendi.

Daha sonra Güler, Özbekistan'da Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Şuhrat Halmuhammedov ile bir araya gelerek iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Görüşme sırasında Güler, Özbekistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Genelkurmay Başkanı olarak yeni göreve başlamasından dolayı Halmuhammedov'u kutlayan Güler, kendisini bu görevde ilk ziyaret eden "kardeşi" olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Güler, "Derin tarihi ve kültürel bağları bulunan dost ve kardeş ülke Özbekistan, bizim açımızdan özel bir yere ve değere sahiptir. Bu nedenle Özbekistan'la askeri ilişkilerimizin derinleşmesine özel önem veriyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki iş birliğini eğitimden üst düzeye ziyarete kadar geniş bir yelpazede daha da genişleyerek sürdürülmesini arzu ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak sahip olduğumuz askeri birikim ve tecrübeyi imkan ve kaynaklarımızın elverdiği ölçüde Özbekistan Silahlı Kuvvetleriyle paylaşmaya her zaman hazırız." dedi.

"Özbekistan, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye ayrıca önem veriyor"

Halmuhammedov da Güler'i ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Özbekistan, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye ayrıca önem veriyor. Biz, halklarımız arasındaki kökleri çok eskilere dayanan geleneksel dostluk ve kardeşlik ilişkilerine yüksek değer veriyoruz. İki ülke devlet başkanlarının siyasi iradeleri kapsamında gelişmekte olan Özbek-Türk ilişkileri yeni, tarihi bir düzeye ulaştı." diye konuştu.

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel, insani ve diğer alanlardaki ilişkiler giderek geliştiğini, güvenlik ve askeri alandaki ilişkiler de bu kapsamında gelişmekte olduğunu kaydeden Halmuhammedov, bu alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla iki ülke savunma kurumları arasında karşılıklı ziyaretlerin yapıldığını, askeri istihbarat alanında bilgi değişimi konusunda iş birliğinin başlatıldığını aktardı.

Halmuhammedov, Türk Özel Kuvvetler eğitim timleri ile Özbekistan Silahlı Kuvvetleri arasında terörle mücadele konusunda ortak askeri eğitim tatbikatlarının düzenlenmesinin önemine işaret ederek "İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor. Biz, Türk dostlarımızla iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

İki ülke askeri birlikleri arasındaki ortak eğitimlerin, askeri iş birliğinin daha da gelişmesine, Özbek askerlerin Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki yüksek deneyimlerini benimsemesine, ayrıca çeşitli terör mücadele konusundaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydeden Halmuhammedov, bu ziyaretin savunma alanındaki iş birliğinin daha da gelişmesine hizmet edeceğine olan inancını vurguladı.

Ülkedeki temasları kapsamında ülkenin tarihi Semerkant ve Tirmiz şehirlerinde incelemelerde bulunacak Güler, 25 Mart'ta iki ülke silahlı kuvvetlerince düzenlenen "Dostluk-2021" Özbek-Türk ortak askeri tatbikatını izleyecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Özbekistan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika


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