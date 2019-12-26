Genelkurmay Başkanlığı askeri personellerinden Atatürk Evi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanlığı askeri personellerinden Atatürk Evi'ne ziyaret - Son Dakika

Genelkurmay Başkanlığı askeri personellerinden Atatürk Evi'ne ziyaret

6 saat önce

Genelkurmay Başkanlığı personelleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Büyük Taarruz Karargah Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığı askeri personellerinden Atatürk Evi'ne ziyaret, System.String[]

Genelkurmay Başkanlığı personelleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Büyük Taarruz Karargah Atatürk Evi'ni ziyaret etti.


Yaklaşık 100 kişilik ekiple Türkiye'nin dört bir tarafından gelen askeri personeller, Büyük Taarruzun Başladığı Atatürk Evi (Hacı Veli Konağı)'nı ziyaret ederek Atatürk Evi görevlisi Halil Omur mihmandarlığında buradaki tarihi destansı bilgiler edindi. Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Taarruz Karargah Evi'nde kaldığı Atatürk Evi'ndeki tarihi değerleri dinleyen askeri personeller zaman zaman duydu dolu anlar yaşarken bazı askeri personeller ise duygulandı. Atatürk Evi ziyareti askeri personellerin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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