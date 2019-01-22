Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Çatı Davası

Genelkurmay Çatı Davası

57 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı, davanın dün görülen duruşmasında başladığı esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Üzerine atılı olan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu kabul etmediğini beyan eden Kabaklı, "Terörist değilim, FETÖ'cü değilim. 15-16 Temmuz gecesi hiçbir eylemim olmamıştır." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün yayın organlarına abone olmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savunan Kabaklı, FETÖ ve başka bir örgütle bağının olmadığını iddia etti.

Sanık Kabaklı, darbe girişiminin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracıları olan sözde yurtta sulh konseyi üyeliği hakkında da somut bir delil bulunmadığını ve konsey üyesi olmadığını öne sürdü.

Kabaklı, iki gün süren esasa ilişkin savunmasını tamamlayarak mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:42 Kaynak: AA

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