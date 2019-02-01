Genelkurmay Çatı Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi. Ankara
17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan
Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde kurmay yarbay olan, eski 28. Mekanize Piyade
Tugayı İkinci Tabur Komutanı Ertuğrul Terzi esasa ilişkin savunmasına devam etti.
Sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğu belirtilen Terzi, 15 Temmuz'da bazı askerler teslim olmak istemelerine rağmen onlara engel olduğuna yönelik iddiayı kabul etmedi.
O gecenin ilerleyen saatlerinde taburuna ait bir ZPT ve ZMA'nın Jandarma Genel Komutanlığı bahçesinden kapıyı kırarak çıktığını hatırlatan Terzi, ancak bu araçlar çıkarken onlara ateş ettiğine yönelik ifadeleri reddetti.
Terzi, darbe girişimi sonrası tugaydaki odasında yapılan aramada bulunduğu iddia edilen harita ve krokilerin, kendisine ait olmadığını savundu.
Söz konusu belgelerin o gece kışlada kalan binbaşı Ü.T.'ye ait olduğunu değerlendirdiğini ileri süren Terzi, Ü.T'nin psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.
Terzi, 20 Temmuz'da yapılan ikinci aramada biri örgütle iltisaklı yayınevine ait olduğu belirtilen iki kitap bulunduğunu ifade ederek, ilk aramada bulunmayan bu kitapların da kendisine ait olmadığını öne sürdü. Ertuğrul Terzi, kitapların da başçavuş F.U. tarafından konulmuş olabileceğini öne sürdü.
Bu belge ve kitaplarda parmak izi dahi bulunmadığını bildiren Terzi, yapılan aramaların da hukuki olmadığını savundu.
Terzi, kendisine kumpas kurulduğunu, hakkında suç üretilmek istendiğini iddia etti.
Darbenin başarılı olması için whatsapp üzerinden yazışmalar yaptığına yönelik suçlamayla ilgili Terzi, darbe mesajlarının paylaşıldığı belirtilen grubu kendisinin kurmadığını öne sürdü.
Terzi, bu yüzden gruba atılan, darbeyle alakalı mesajları da kendisinin göndermediğini savundu.
Konsey üyeliği
Terzi, sözde yurtta sulh konseyi üyeliğinin bir iddiadan öteye geçemediğini ileri sürerek, tek başına 38 kişilik bir listenin varlığının, konseyin varlığını kanıtlayamadığını iddia etti.
"Savcı bey varolduğunu iddia ettiği şeyin varlığını ispatlayamamıştır." diyen Terzi, konsey üyesi olduğu belirtilen Savaş Kabaklı haricindeki diğer kişileri, bu davadan önce tanımadığını öne sürdü.
Terzi, darbe girişiminin planlandığı bir toplantıya da katılmadığını kaydetti.
Suçlamaları reddeden sanık Terzi'nin savunmasını tamamlamasının ardından, avukatı Dilek Aras da beyanda bulundu.
Mütalaa
Duruşmada, mütalaasını açıklayan iddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
Mahkeme, daha sonra sanıkların ve avukatlarının tahliyeye yönelik taleplerini aldı.
Duruşmaya, ara karar için müzakere arası verildi.