Genelkurmay Çatı Davası

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Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var

İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor