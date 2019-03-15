Genelkurmay Çatı Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski Jandarma İstihbarat Okul Komutanı kurmay albay Murat Koçyiğit, esasa ilişkin savunma yaptı.



Okul komutanı olduğu dönemde FETÖ'nün terör örgütü olduğunu ders kitaplarına eklettirdiğini, bunun için örgüt tarafından hedefe alındığını savunan Koçyiğit, FETÖ tarafından mağdur edildiğini öne sürdü.



Olay günü Akıncı Üssü'nün harekat komutanı olan sanık Ahmet Özçetin'i ziyarete gittiğini, askeri hareketlilik üzerine giriş çıkışın yasaklanması sebebiyle dışarı çıkamadığını iddia eden Koçyiğit, Akıncı'ya darbeye destek amaçlı gitmediğini ileri sürdü.



Firari Adil Öksüz liderliğinde Ankara'daki villada darbe toplantılarına katıldığına dair beyanlarla ilgili de savunma yapan Koçyiğit, telefonuna ait HTS kayıtlarının incelenmesiyle darbe toplantılarına katılmadığınının ispatlandığını iddia etti.



Daha önce ByLock kullandığı tespit edilen Koçyiğit, "Gözaltına alındıktan sonra arabamdan alınan telefonda ByLock çıktığı iddiası doğru değildir." diye konuştu. Koçyiğit, ByLock kullanımına ilişkin verilerin yasalara uygun şekilde elde edilmediğini öne sürerek, programı kullanmadığını savundu.



FETÖ'nün sözde yurtta sulh konseyi üyesi olmakla suçlandığını hatırlatan Koçyiğit, soruşturmanın başında bu konuda kendisine suçlama yöneltilmediğini, sonradan bu iddianın ortaya atıldığını belirtti.



Koçyiğit, darbe toplantılarına katıldığını itiraf eden eski askerler Halil İbrahim Yıldız ve Hakan Bıyık'ın da konsey üyeleri arasında bulunmamasının çelişkili olduğunu anlatarak, konsey üyesi olmadığını savundu.



Jandarma Genel Komutanlığı, Çakırsöğüt Komando Tugayı ve Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezince olay günü hazırlanan ceridelerde kendisini suçlu gösterebilecek ifadeler yer almadığını savunan Koçyiğit, darbeye ilişkin kimseye emir vermediğini iddia etti.



Davanın görülmesine pazartesi günü Koçyiğit'in savunmasıyla devam edilecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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