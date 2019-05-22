Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Çatı Davası

Genelkurmay Çatı Davası

8 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 sanıklı davaya devam edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanlığına giderek darbeye yönelik faaliyetleri yürüttüğü belirtilen yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Yurtta sulh konseyi üyeleri arasında gösterildiği için mevcut davada yargılandığını ileri süren sanık Kırker, hakkında açılmış esasa davanın ise Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Zırhlı Birlikler davası olduğunu dile getirdi.

Gözaltına alındığı tarihten itibaren hukuk dışı uygulamalar yapıldığını iddia eden Kırker, dış basında Türkiye aleyhine yapılan haberleri örnek göstererek yargılama aşamasında da eksiklikler bulunduğunu savundu.

Davanın iddianamesinin, olay günü Zırhlı Birliklerdeki darbe faaliyetlerine müdahale eden disiplin subayı Barış Dedebağ'ın ifadeleri doğrultusunda şekillendirildiği iddiasında bulunan Kırker, yargılama aşamasında da gerçeklerin ortaya çıkarılmasından uzakta olunduğunu ileri sürdü.

Olay günü Zırhlı Birlikler Komutanlığına gidişinden sonra okulun kurmay başkanı Sıddık Çoban'ı kışladan göndermek istediğini, diğer 2 albayı ise odasına çağırdığını beyan eden Kırker, "Ben birliğe yeni gelmişim, hiç kimseyi tanımıyorum, hiçbir yeri bilmiyorum. O iki albayı da göndersem kiminle çalışacağım." şeklinde savunma yaptı.

Kırker, savunmasına yarın da devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:35 Kaynak: AA
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