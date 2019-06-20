Genelkurmay çatı davası: Akın Öztürk'ün de 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına...

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başlayan Genelkurmay çatı davasında bugün karar açıklandı.

Anadolu Ajansı'na göre 224 sanıklı davada eski orgenaral Akın Öztürk dahil 17 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaların biri "anayasayı ihlal", biri "Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi" suçundan, 139'u ise "kasten öldürmek" suçundan verildi.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Öztürk, darbe girişiminin askeri kanadının bir numaralı sanığı olmakla suçlanmıştı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada 128 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, çok sayıda sanğıa da müebbet hapis cezası verdi.

23 sanık müebbet hapis, 5 sanık darbeye teşebbüse yardım, 5 sanık darbeye teşebbüse yardım, 24 sanık örgüt üyeliğinden ceza aldı. 33 sanık ise beraat etti.

Ceza alanlar arasında Öztürk'ün dışında Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş ve Genelkurmay'da sivillere ateş etmekle suçlanan eski albay Murat Koçyiğit de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı da anayasayı ihlal suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

Demirören Haber Akjansı'na (DHA) göre davanın savcısı 9 Mayıs 2018'de açıkladığı mütalaasında Akın Öztürk ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olduğu belirtilen 35 kişinin 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 56 bin yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

"Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri, Türkiye genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşanan tüm olayların sorumluları olarak yargılanıyordu.

Davada 15 Temmuz 2016'da Genelkurmay Başkanlığı'nda işlenen suçlar görülüyordu.

Dosya kapsamında sanıkların 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuzdu.

DHA'ya göre asker sanıklardan 1'i orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı diğerleri ise daha alt rütbeye sahip. Sanıklar arasında öğretmen, memur ve esnafın bulunduğu 12 sivil de bulunuyordu.

Fethullah Gülen'in dosyası ayrıldı

29 Mayıs'taki duruşmada son sözleri sorulan Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda sanık, suçlamaları reddetmişti.

Öztürk, "34 aydır ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Tutuklandığın 18 Temmuz'dan bugüne 5 defa savunma yaptım. Bu savunmalar arasında hiçbir fark yoktur. Suçlandığım iki husus var, 'O mübarek düğüne neden katılmadın' ve 'Partigöç ile niye konuştun?' Ben bu iki sebepten yurtta sulh konseyi üyesi ve FETÖ yöneticisi olarak suçlanıyorum. Bunların yalan olduğunu uzun uzadıya anlattım size. 34 aydır suçsuzluğumu ispat etmeye çalışıyorum" demişti.

Suçlamaları reddeden sanıkların bir üst mahkemeye itiraz etme hakkı bulunuyor.

Dosyada Fethullah Gülen de yer alıyordu. Fakat aralarında Gülen'in de bulunduğu 13 firari sanığın dosyaları ayrıldı. Ocak 2019 itibarıyla Gülen bu dava da dahil olmak üzere 19 ilde 45 davada yargılanıyordu.

Gülen'e yöneltilen suçlar arasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen engellemeye teşebbüs", "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "dolandırıcılık" gibi suçlar bulunuyor.

Davanın 2 bin 581 sayfalık iddianamesi 3 Mart 2017'de tamamlanmıştı.

İlk duruşma ise iki yıl önce, 22 Mayıs 2017'de Ankara'da görülmüştü.

Anadolu Ajansı'na göre bugünkü karar duruşmasına kadar 236 celse görüldü, 2 bin 500 saatlik kayıt alındı, beyanlar 50 bin sayfa tuttu, 235 tanık ifade verdi. Dosyada 2 bin 386 mağdur ve müşteki olarak yer aldı.

Erdoğan ve Akar müşteki

Müştekileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bulunuyordu.

Kararın ardından basına konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur" dedi.

Gül, "Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur" ifadelerini kullandı.

Duruşma öncesi Adalet Bakanlığı'nın Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği bilgilere göre darbe girişimiyle ilişkili olarak bugüne kadar 289 civarında dava açıldı. Bunlardan 261'i sonuçlandı ve 3 bin 239 sanığa çeşitli cezalar verildi.

Anadolu Ajansı da konuyla ilgili olarak bugüne kadar 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldüğünü yazdı.

Ajansa göre bu davalarda bin 53 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 978 kişiye müebbet, bin 208 kişiye de 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.