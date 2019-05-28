Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20...
34 dakika önce
Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20 Haziran'a bırakıldı.
Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20 Haziran'a bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:46 Kaynak: AA
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