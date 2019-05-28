Son Dakika Haberleri: Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20...
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Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20...

34 dakika önce

Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20 Haziran'a bırakıldı.

Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20..., System.String[]
Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20 Haziran'a bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:46 Kaynak: AA
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