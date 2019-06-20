Son Dakika Haberleri: Genelkurmay çatı davası sanıklarına ceza yağdı (1)
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Genelkurmay çatı davası sanıklarına ceza yağdı (1)

1 saat önce

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 13'ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Genelkurmay çatı davası sanıklarına ceza yağdı (1), System.String[]

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 13'ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 16 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal', 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve 'kasten öldürmek' suçlarından 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, diğer sanıklarla ilgili değişen yıllarda cezalara hükmetti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE 

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
Genelkurmay Başkanlığı, Güncel
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