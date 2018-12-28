Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Çatı Davasında 2 Sanık Tahliye Edildi

Genelkurmay Çatı Davasında 2 Sanık Tahliye Edildi

1 saat önce

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme, iki sanığı tahliye etti.

Genelkurmay Çatı Davasında 2 Sanık Tahliye Edildi, System.String[]
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme, iki sanığı tahliye etti.

Ankara 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, bir kısım müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın bugünkü celsesinde sanık eski Korgeneral Salih Ulusoy ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını tamamlandı. Mahkeme, Ulusoy'un savunmasının tamamlamasının ardından, ara karar için, savcıya söz verdi. Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tamamının tutukluğu yönünde karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

MAHKEME, GENELKURMAY DIŞINDAKİ ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLAMALARINI TEFRİK ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bazı sanıkların, Genelkurmay Başkanlığı dışındaki, yaklaşık 2 bin 500 ayrı suçlamayı içeren öldürme ve yaralama olaylarından sorumlu tutulmasıyla ilgili dosyayı, bu olaylarla ilgili raporun tamamlanmaması nedeniyle ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Genelkurmay Harekat Bas¸kanlıgˆı NATO Proje Subayı olan eski yarbay Murat Mala ile Barıs¸ I·c¸in Ortaklık Egˆitim Merkez Komutanı olan eski Kurmay Albay İlyas Bilgiş'in yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:36 Kaynak: DHA

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