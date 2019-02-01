Son Dakika Haberleri: Genelkurmay çatı davasında ara karar

Genelkurmay çatı davasında ara karar

48 dakika önce

FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sanığın tahliyesine karar verdi.

Genelkurmay çatı davasında ara karar, System.String[]
FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sanığın tahliyesine karar verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:40 

Ekonomi
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