Son Dakika Haberleri: Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın
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Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın

1 saat önce

- Avukat Hüseyin Aydın'ın açıklaması ANKARA - Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, System.String[]
- Avukat Hüseyin Aydın'ın açıklaması ANKARA - Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, davayı takip eden avukatlarla birlikte kararla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:10 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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