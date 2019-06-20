Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın
1 saat önce
- Avukat Hüseyin Aydın'ın açıklaması ANKARA - Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:10 Kaynak: AA
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