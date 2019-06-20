Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.
2 saat önce
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor. Akın Öztürk'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
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