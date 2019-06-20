Son Dakika Haberleri: Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.
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Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.

2 saat önce

Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.

Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor., System.String[]
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor. Akın Öztürk'e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
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