Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.
2 saat önce
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:26 Kaynak: İHA
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı
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