Son Dakika Haberleri: Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.
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Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.

2 saat önce

Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.

Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor., System.String[]
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
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