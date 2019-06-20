Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.
2 saat önce
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor.
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir
Saplantılı aşık mahkemede ağız değiştirdi: Bayıldı sandım ölmüş
Twitter ayrıntılı konum paylaşımına artık izin vermeyecek
Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı