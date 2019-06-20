Son Dakika Haberleri: Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

2 saat önce

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada karar açıklanıyor.

Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor, System.String[]
FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada karar açıklanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:33 
darbe, fetö, karar, genelkurmay, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir Twitter ayrıntılı konum paylaşımına artık izin vermeyecek Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:33:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]