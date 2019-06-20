Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
2 saat önce
FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada karar açıklanıyor.
FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada karar açıklanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:33
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