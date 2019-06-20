Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
1 saat önce
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşananlarla ilgili çatı davada karar açıklanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:37 Kaynak: İHA
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşananlarla ilgili çatı davada karar açıklanıyor.
Aralarında eski orgeneral Akın Öztürk, eski tuğgeneral Mehmet Partigöç
, eski tümgeneral Mehmet Dişli
ve eski korgeneral İlhan Talu
'nun da olduğu 16 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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