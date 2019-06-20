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Genelkurmay çatı davasında karar duruşması başladı

25 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasının karar duruşması başladı.

Genelkurmay çatı davasında karar duruşması başladı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasının karar duruşması başladı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada darbe girişiminin beyin takımı sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların avukatları hazır bulunuyor.
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ve üye hakimler Osman Pediz ve Sefa Taştan ile Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş salondaki yerlerini aldı.
Taraflar hükmün açıklanmasını bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:04 Kaynak: AA
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