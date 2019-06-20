Genelkurmay "çatı" davasında karar günü (1)
35 dakika önce
- Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önündeki güvenlik önlemleri Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü genel görünüm ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin...
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:56 Kaynak: AA
- Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
önündeki güvenlik önlemleri
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü genel görünüm
ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında karar bugün açıklanacak.
Yargıtay'dan emsal karar! Ameliyattan sonra hastayı takip etmeyen doktor sorumlu sayılacak
Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir
Son dakika! Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları