Son Dakika Haberleri: Genelkurmay "çatı" davasında karar günü (1)
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Genelkurmay "çatı" davasında karar günü (1)

35 dakika önce

- Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önündeki güvenlik önlemleri Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü genel görünüm ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin...

- Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önündeki güvenlik önlemleri
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü genel görünüm
ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında karar bugün açıklanacak.
Genelkurmay çatı davasında karar günü (1)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, Güncel
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