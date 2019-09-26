Son Dakika Haberleri: Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı...
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Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı...

10 dakika önce

Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği vurgulandı.

Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı..., System.String[]

Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği vurgulandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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