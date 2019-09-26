Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı...
10 dakika önce
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:56 Kaynak: AA
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği vurgulandı.
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