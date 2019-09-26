Son Dakika Haberleri: Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe girişiminin talimatının bizzat örgüt elebaşı...
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Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe girişiminin talimatının bizzat örgüt elebaşı...

2 saat önce

Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe girişiminin talimatının bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği belirtildi.

Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe girişiminin talimatının bizzat örgüt elebaşı..., System.String[]

Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe girişiminin talimatının bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği belirtildi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:06 Kaynak: İHA
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Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı
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