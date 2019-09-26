Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe girişiminin talimatının bizzat örgüt elebaşı...
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Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe girişiminin talimatının bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:06 Kaynak: İHA
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe girişiminin talimatının bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği belirtildi. - ANKARA
Darbe girişimi çatı davasında gerekçeli karar karar açıklandı İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu