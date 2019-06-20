Son Dakika Haberleri: Genelkurmay çatı davasının sivil sanıklarından FETÖ'nün mahrem imamı Birol Kurubaş'a...
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Genelkurmay çatı davasının sivil sanıklarından FETÖ'nün mahrem imamı Birol Kurubaş'a...

19 dakika önce

Genelkurmay çatı davasının sivil sanıklarından FETÖ'nün mahrem imamı Birol Kurubaş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Genelkurmay çatı davasının sivil sanıklarından FETÖ'nün mahrem imamı Birol Kurubaş'a..., System.String[]
Genelkurmay çatı davasının sivil sanıklarından FETÖ'nün mahrem imamı Birol Kurubaş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:42 Kaynak: AA
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