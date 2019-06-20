Genelkurmay çatı davasının sivil sanıklarından FETÖ'nün mahrem imamı Birol Kurubaş'a...
19 dakika önce
Genelkurmay çatı davasının sivil sanıklarından FETÖ'nün mahrem imamı Birol Kurubaş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Genelkurmay çatı davasının sivil sanıklarından FETÖ'nün mahrem imamı Birol Kurubaş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:42 Kaynak: AA
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