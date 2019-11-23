Son Dakika Haberleri: Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Güncel Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Cenaze töreninden detaylar Helallik alınması Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninden detaylar

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Selimiye Camisi, Yaşar Büyükanıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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