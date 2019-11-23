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Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
6 saat önce
Cenaze töreninden detaylar Helallik alınması Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Cenaze töreninden detaylar
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Genelkurmay Eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
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