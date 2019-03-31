Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Oyunu Kadıköy'de Kullandı
54 dakika önce
Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, oyunu Kadıköy'de kullandıİSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte Kadıköy'de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, oyunu Kadıköy'de kullandı
İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte Kadıköy'de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte oyunu kullanmak için Kadıköy'de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda geldi. Oy kullanmadan önce vatandaşlarla selamlaşan Başbuğ, ardından 2105 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başbuğ çıkışta da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Başbuğ, seçimin hayırlı olması dileğinde bulunarak okuldan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:30 Kaynak: İHA
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