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Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

6 saat önce

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti, System.String[]

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, eşinin cenaze törenine katılamamıştı. Büyükanıt, eşinden 4 gün sonra 79 yaşında hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Yaşar Büyükanıt, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
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