Son Dakika Haberleri: Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
Son Dakika Genel Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti - Son Dakika

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

6 saat önce

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybettiİSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

İSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, eşinin cenaze törenine katılamamıştı. Büyükanıt, eşinden 4 gün sonra 79 yaşında hayatını kaybetti.

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
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