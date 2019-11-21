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Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
6 saat önce
Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybettiİSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:57 Kaynak: İHA
Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
İSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, eşinin cenaze törenine katılamamıştı. Büyükanıt, eşinden 4 gün sonra 79 yaşında hayatını kaybetti.
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