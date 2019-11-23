Son Dakika Haberleri: Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
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Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenazeye çelenk gönderdiİSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camiinde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenazeye çelenk gönderdi

İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camiinde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz cenazede gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenazeye çelenk gönderirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ gibi isimler cenazeye katıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Büyükanıt için Selimiye Kışlası'nda basına kapalı olarak askeri tören düzenlendi. Ardından cenaze, Üsküdar'daki Selimiye Camii'ne getirildi. Yaşar Büyükanıt'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan çelenk gönderdi. Cenazeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Büyükanıt'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz ile eşi Ercan Caymaz cenazede taziyeleri kabul etti. Bengü Büyükanıt Caymaz, gözyaşlarına boğularak babasının tabutuna dokundu.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın cenaze namazı öğle namazına müteakiben kılındı. Namazın ardından Büyükanıt için dualar edildi, helallik alındı. Ardından cenaze, defnedilmek üzere askeri araca konularak Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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