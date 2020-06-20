GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANININ EMİR ASTSUBAYINA FETÖ'DEN GÖZALTI - Son Dakika

GENELKURMAY İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubayı M.K., FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ankesör soruşturmaları' ve 'itirafçı beyanları' kapsamında polis, hakkında gözaltı kararı verilen astsubay kıdemli başçavuş M.K.'yi Ankara'da yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında çok sayıda kişinin ifadesi bulunduğu belirtilen M.K., sorgulanmak üzere Malatya'ya getirildi. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubaylığını yapan M.K., emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilecek.