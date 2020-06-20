Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayına FETÖ'den gözaltı - Yeniden - Son Dakika

Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayına FETÖ'den gözaltı - Yeniden
GENELKURMAY İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yaptığı dönemde görev yapan eski emir astsubayı M.K., FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
GENELKURMAY İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yaptığı dönemde görev yapan eski emir astsubayı M.K., FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. M.K., soruşturmanın yürütüldüğü Malatya'ya gönderildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ankesör soruşturmaları' ve 'itirafçı beyanları' kapsamında polis, hakkında gözaltı kararı verilen astsubay kıdemli başçavuş M.K.'yi Ankara'da yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında çok sayıda kişinin ifadesi bulunduğu belirtilen M.K., sorgulanmak üzere Malatya'ya getirildi. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yaptığı dönemde görev yapan eski emir astsubayı M.K.'nin emniyette sorgulanmasına başlandı.15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine getirilen Tümgeneral Serin, 2019 yılında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Gözaltına alınan M.K.'nın bu dönemde de emir astsubaylığı görevinde bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 06:47 Kaynak: DHA
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