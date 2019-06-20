Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat...
2 saat önce
Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş
, ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
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