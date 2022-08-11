Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi - Son Dakika
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Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi

11.08.2022 14:14

Kısır tartışmalardan ve polemiklerden uzak duran BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST ile ilgili "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün gazetelerine sert çıkıştı. Festivalde yüzbinlerce gencin ileri teknolojili projeler geliştirdiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak" ifadelerini kullandı.

Rize'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Türkiye'de milyonlarca gencin merakla takip ettiği TEKNOFEST'e destek için bütçe ayırdığı haberinde bazı mecraların "Damadım festivali" ifadesini kullanması, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı küplere bindirdi.

"DAMADIN DEĞİL, MİLLETİN FESTİVALİ"

Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TEKNOFEST "damadın" değil milyonlarca vatandaşımızın katılıp, yüzbinlerce gencimizin ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek yarıştığı milletimize ait bir festivaldir. Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak."

HALUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Haluk Bayraktar 4 Ekim 1978'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2000 yılında ODTÜ'de Endüstri Mühendisliği Lisans programını, 2002 yılında da Columbia Üniversitesi'nden yine aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır. ABD'deki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Bayraktar, o dönem otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren BAYKAR'ın savunma sanayiinde milli ve özgün ilk İnsansız Hava Aracı Sistemleri Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinde mühendislik yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu süreç içerisinde kavramsal tasarımdan, prototip, test, üretim ve eğitim aşamaları vb. ürün yaşam döngüsü kapsamında devam eden iş süreçleri faaliyetlerini yürütmüştür. Ocak 2010 yılından itibaren de Genel Müdürlük görevi yürütmektedir. Haluk Bayraktar, çalışma hayatının yanında akademik kariyerine de 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde başlamış olduğu doktora programıyla devam etmektedir. Bayraktar, Kasım 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.

UKRAYNA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ile Türkiye arasında stratejik işbirlikleri kurulmasında öncü rol oynamıştır. BAYKAR bünyesinde yürütülen ilişkiler, 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın satışıyla somutlaşırken, Bayraktar AKINCI projesinde Ukrayna menşeli bir motor tercih edilmesi ve ortak üretim çalışmalarına başlanmasıyla daha da gelişmiştir.

DEVLET NİŞANI'NA LAYIK GÖRÜLDÜ

Haluk Bayraktar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik düzeye ulaşmasında sunduğu katkılardan dolayı, Ukrayna tarafından Devlet Nişanı'na layık görüldü. Ödül, 25 Ağustos 2020'de başkent Kiev'de bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından takdim edildi. Ukrayna devlet tarihinde haklar nişanını almaya layık görülen ilk Türk vatandaşıdır.

ALİYEV DE KARABAĞ'DAKİ DESTEKLERİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR ETTİ

15 Haziran 2021'de, Bayraktar'a Azerbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması yönündeki katkılarından dolayı Şuşa ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı tevcih edildi.

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SON DAKİKA: Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi - Son Dakika
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