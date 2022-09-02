Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı

Tropikal ve ılıman iklimlerde sineklerin taşıdığı Batı Nil Virüsü Yunanistan'a kadar geldi. Hatta Yunanistan'da 11 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son 24 saat içinde 123 vaka görüldü. Virüse yakalanan her 10 kişiden biri ölüyor. Virüsün , Antik Makedonya Krallığı'nın lideri Büyük İskender'in ölümüne neden olduğu şeklindeki detay da hayli dikkat çekiyor. Yunanistan'da vaka sayısının artması Türkiye açısından da riskin arttığını gösteriyor. Uzmanlar, Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"TÜRKİYE İÇİN DE RİSK"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Son olarak Yunanistan'da görüldü ama daha önce çeşitli ülkelerde epeyce vaka sayısı da olmuştu. Batı Nil virüsü viral bir hastalık. İnsanlara da bulaşan ve insanlarda da ölüm yapan bir hastalık. Yunanistan'da komşumuzda olması da ülkemiz için bir risk teşkil ediyor. Bu hastalığı sivrisinekler taşıyor. Özellikle sivrisineklerin aktif olduğu dönemlerde hastalık hem dünyada genelinde hem de son olarak Yunanistan'da görüldü. Bizim ülkemizde de geçmişte zaman zaman göründü. Özellikle en son 2010 yılında görüldü. Vektör olarak virüsü sivrisinekler taşıyor" ifadelerini kullandı."Covid-19 gibi bir bulaşma söz konusu değil" dedi.

"TÜRKİYE'YE KUŞLAR ARACILIĞIYLA GELEBİLİR"

Virüsün Türkiye'ye gelme ihtimali hakkında da konuşan Eroğlu, "İnsandan insana bulaşma bu hastalıkta yok. Yani bir Covid-19 gibi bulaşma söz konusu değil. Ama sivrisineklere dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de yakın komşumuzda görülmesi dolayısıyla, hayvan hareketliliği, insan hareketliliği, kuşların hareketliliği bu konuda önemli. Ayrıca biliyorsunuz ki Türkiye özellikle göçmen kuşların güzergahında olan ülkelerden bir tanesi. Kuşlar yalnız vektör değil konakçı olarak kullanılıyor. Bu da hastalığın gelişi için bir neden olabilir" açıklamasında bulundu.

YÜZDE 50'Sİ SEMPTOMSUZ İLERLİYOR

Batı Nil virüsü dolayısıyla yakalanan hastalıkta sabit klinik semptomların görülmediğini, genel viral hastalıklarda görülen etkilerin görülebildiğinin altını çizen Eroğlu, "Elimizdeki bilgilere ve vakalara göre insanlarda çok klinik semptomlar görülmüyor. Hastaların aşağı yukarı yüzde 50'ye yakını her hangi bir semptom göstermeden seyrediyor. Hastalığın belli bir aşısı ya da spesifik bir tedavisi yoktur. Genel viral hastalıklara karşı uygulanan genel tedaviler uygulanıyor. Ensefalit (beyin iltihabı) dediğimiz daha çok beyin sistemini etkileyen bir virüs bu. Ateş yükselmesi şeklinde seyredebiliyor. Kusma, ishal, özellikle kas ağrıları, baş ağrısı bu hastalığın genel olarak belirtileri" şeklinde konuştu.