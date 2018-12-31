Son Dakika Haberleri: General Atamaları Resmi Gazete'de

General Atamaları Resmi Gazete'de

1 saat önce

Generallerin atanmaları ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Generallerin atanmaları ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Tunceli'de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi.

Söz konusu atamalar Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:02 Kaynak: AA

Malatya, Ordu, Güncel
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