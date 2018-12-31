General Atamaları Resmi Gazete'de
1 saat önce
Generallerin atanmaları ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Generallerin atanmaları ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya
'da görev yapan 2. Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel
Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı. Tunceli
'de görev yapan 4. Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut
ise Erzincan
'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi. Söz
konusu atamalar Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:02 Kaynak: AA
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