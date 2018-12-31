Son Dakika Haberleri: General Atamaları Resmi Gazete'de

General Atamaları Resmi Gazete'de

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

General Atamaları Resmi Gazete'de, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Generallerin atanmaları ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı. Tunceli'de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:11 Kaynak: İHA

Metin Temel, Ordu, Malatya, Güncel
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