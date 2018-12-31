General Atamaları Resmi Gazete'de
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya
'da görev yapan 2. Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel
Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.
Generallerin atanmaları ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin
Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı. Tunceli
'de görev yapan 4. Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut
ise Erzincan
'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:11 Kaynak: İHA
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