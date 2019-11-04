Son Dakika Haberleri: General: "Esnaf kredisinin faiz oranı yüzde 6'ya düştü"
Son Dakika Ekonomi General: 'Esnaf kredisinin faiz oranı yüzde 6'ya düştü'

General: "Esnaf kredisinin faiz oranı yüzde 6'ya düştü"

7 saat önce

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, oda üyesi esnafların kullandığı krediler için uygulanan yıllık yüzde 8 olan faiz oranının yüzde 6'ya düştüğünü belirtti.

General:

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, oda üyesi esnafların kullandığı krediler için uygulanan yıllık yüzde 8 olan faiz oranının yüzde 6'ya düştüğünü belirtti.


General, yaptığı açıklamada, esnafın, bir süredir ülkede yaşanan ekonomik durgunlukla birlikte likidite sorunlarına çözüm bulabilmek ve mesleklerini sürdürmek için kredi desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde gelen faiz indirimini sevindirici olarak gördüklerini söyledi. General, "TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül'ün gayretli çalışmaları ve Hazine Maliye Bakanlığımız ve Halkbank Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler neticesinde esnafımızın kullandığı krediler için uygulanan yıllık yüzde 8 olan faiz oranı yüzde 6'ya düşmüştür. Ayrıca Halkbank tarafından alınan komisyon oranı da yüzde 0,5'ten yüzde 1 olarak yeniden belirlenmiştir. Tabii bu düşüş, esnafımızın sırtındaki faiz yükünün azalmasını sağladığı gibi yeni yatırım yapmak ya da işini büyütmek isteyen esnaflarımızın da yatırım maliyetlerinin düşmesine imkan vermiştir. Bununla birlikte kooperatifimiz kefaletiyle kullandırılan kredilerin azami vadesi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Kredi geri ödeme dönemleri de esnafların talebi doğrultusunda 6 aya kadar çıkarılabilecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
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